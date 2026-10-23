Москва23 окт Вести.Массовый отток населения из дальневосточных регионов прошел, и ситуация в регионе стабилизируется. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко.

Могу сказать, что в целом перелом оттока, он уже прошел… Молодежь всегда стремилась куда-нибудь там, знаете, прогрессивно там, получше, может быть, в Москву, Краснодар, Санкт-Петербург. Но по сравнению с тем, что было там 15 лет назад, когда эта планка падала, или еще дальше, глубже, взять там вторую половину девяностых до там 2005–2006, когда просто с севера половина населения уехала – сейчас этого нет заявил Кожемяко

Вице-премьер отдельно отметил положительную динамику в ряде регионов.

Мы видим прирост населения по Якутии, мы видим стабильную ситуацию по Сахалину, мы видим уменьшенный уже существенно отток и по Приморскому краю. Поэтому механизмы привлечения, конечно, будем поддерживать, будем развивать с тем, чтобы по всем этим направлениям – по качеству жизни, доступности жилья, возможности культурного времяпрепровождения, хорошей работы, чтобы была у человека такая возможность сказал Кожемяко

Ранее Кожемяко назвал качество жизни и качество жилья главными показателями развития Дальнего Востока.