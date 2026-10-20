Москва20 окт Вести.Задачей кандидата на пост вице-премьера – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Олега Кожемяко станет дальнейшее развитие региона. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Кожемяко добавил, что в развитии региона уже задан хороший темп.

Задачи – дальше продолжать развитие Дальнего Востока. Набран хороший темп: по поручению президента Юрий Петрович [Трутнев, занимающий должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе], по поручению председателя правительства выполнял все эти решения вместе с губернаторами, вместе с Минвостокразвития. Там хороший рост ВВП, хороший рост промышленности, сельского хозяйства. Надо эти позиции удерживать и продолжать дальше развивать. Поэтому задач очень много сказал он

Ранее выдвижение Кожемяко на пост прокомментировал депутат Госдумы РФ Евгений Попов, являющийся уроженцем Владивостока. Он отметил, что из десяти руководителей Приморского края свое имя в истории региона "зацементировали" только трое, один из которых – Олег Кожемяко.