В Госдуме заявили, что Приморье не принимает слабых и чужеродных руководителей Депутат Попов: Приморье не принимает слабых и чужеродных руководителей

Москва19 окт Вести.Приморский край не принимает слабых и чужеродных руководителей, лишь немногие смогли "зацементировать" свое имя в истории региона. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, уроженец Владивостока, Евгений Попов, сообщает ИС "Вести".

Так парламентарий прокомментировал перестановки в правительстве РФ, в связи с которыми Олег Кожемяко покинет пост губернатора Приморья и перейдет на должность вице-премьера – полпреда в Дальневосточном федеральном округе.

Непростой выбор у приморцев. Сложнейший и важнейший для России регион. На моей памяти Приморским краем руководили 10 человек. Но только трое из них сумели показать результат, зацементировали свое имя в истории региона сильными решениями и оказались настоящими политиками. Из советских, конечно, – [Виктор] Ломакин. В новой России, безусловно, – [Евгений] Наздратенко и Кожемяко. Их запомнят. Остальные были или отрыжкой бандитских 90-х, или просто слабыми и чужеродными. А таких Приморье не принимает заявил Попов

Ранее сообщалось, что мэр Владивостока Константин Шестаков и первый вице-губернатор – председатель правительства региона Вера Щербина стали основными кандидатами на пост главы Приморского края.