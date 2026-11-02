Москва2 ноя Вести.Исполняющим обязанности мэра Владивостока назначен бывший заместитель председателя правительства Приморского края Кирилл Хижинский. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор региона Константин Шестаков.

Представил сегодня на еженедельном планерном совещании исполняющего обязанности главы города Владивостока Кирилла Хижинского. Кирилл Владимирович занимал пост заместителя председателя Правительства Приморского края, где курировал работу минсельхоза и министерства земельных и имущественных отношений сказано в сообщении

У нового главы Владивостока есть опыт работы в муниципалитете – четыре года он возглавлял Черниговский муниципальный округ.

Глава Приморья отметил, что обозначил направления, по которым предстоит продолжить работу. Речь идет о дорогах в краевом центре, асфальтировании острова Русский, а также общественном транспорте и модернизации теплосетей. Правительство региона будет поддерживать эти направления работы.