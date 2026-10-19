Мэр Владивостока стал кандидатом на пост губернатора Приморья На пост главы Приморья претендуют мэр Владивостока и вице-премьер региона

Москва19 окт Вести.Мэр Владивостока Константин Шестаков и первый вице-губернатор – председатель правительства региона Вера щербина стали основными кандидатами на пост главы Приморского края, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в регионе и близкие к администрации президента.

По информации издания, действующий губернатор Олег Кожемяко может стать вице-премьером – полпредом в Дальневосточном федеральном округе.

До назначения нового главы региона обязанности губернатора будет исполнять Вера Щербина говорится в публикации

Щербина ранее временно возглавляла Сахалинскую область, которой до этого руководил Кожемяко. Это произошло в 2018 году, когда Кожемяко назначили врио губернатора Приморья.

Константин Шестаков в 2010 году занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен на должность врио вице-губернатора региона. В 2020-2021 годах был заместителем председателя правительства края. В июле 2021 года стал главой Владивостока. В июле этого города переизбирался на эту должность.