Константин Шестаков избран главой Владивостока еще на пять лет

Глава Владивостока Константин Шестаков переизбран на новый срок Константин Шестаков избран главой Владивостока еще на пять лет

Москва30 июл Вести.За кандидатуру Константина Шестакова, которую представил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты местной думы, сообщается в MAX-канале администрации города.

Вступая в должность, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города принял присягу глава столицы Приморья

Удостоверение главы города Шестакову вручил губернатор Олег Кожемяко.

Ранее сообщалось, что Константин Шестаков в четверг, 30 июля, выступил с отчетом о работе администрации за пять лет. Он представил анализ деятельности администрации и развития Владивостока по таким направлениям, как муниципальный бюджет, создание общественных пространств, ремонт дорог, развитие общественного транспорта, туризма, образования, культуры и других сфер жизни краевой столицы.