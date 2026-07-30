Москва30 июлВести.За кандидатуру Константина Шестакова, которую представил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты местной думы, сообщается в MAX-канале администрации города.
Вступая в должность, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей городапринял присягу глава столицы Приморья
Удостоверение главы города Шестакову вручил губернатор Олег Кожемяко.
Ранее сообщалось, что Константин Шестаков в четверг, 30 июля, выступил с отчетом о работе администрации за пять лет. Он представил анализ деятельности администрации и развития Владивостока по таким направлениям, как муниципальный бюджет, создание общественных пространств, ремонт дорог, развитие общественного транспорта, туризма, образования, культуры и других сфер жизни краевой столицы.