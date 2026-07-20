Москва20 июл Вести.Главой городского округа "город Якутск" избран Дмитрий Садовников. Об этом сообщает пресс-служба местного парламента.

Главой городского округа "город Якутск" избран Дмитрий Садовников. По итогам открытого голосования решение принято большинством голосов депутатов Якутской городской Думы, присутствовавших на заседании. За него свой голос отдали 23 депутата из 25 говорится в канале городского парламента на платформе MAX

Сегодня же депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы городского округа «город Якутск» Евгения Григорьева, уточняется на сайте Думы.

Ранее кандидатуру Садовникова на рассмотрение депутатов внес глава Якутии Айсен Николаев. Его конкурентом был заместитель генерального директора компании "Чистая Арктика" (выдвинут Советом муниципальных образований) Владислав Созонов. Срок полномочий главы Якутска составляет пять лет.