МИД РФ не видит препятствий для работы генконсульства США во Владивостоке

В МИД РФ оценили перспективы открытия генконсульства США во Владивостоке МИД РФ не видит препятствий для работы генконсульства США во Владивостоке

Москва1 июл Вести.Никаких юридических ограничений для возобновления работы генерального консульства США во Владивостоке нет, его повторное открытие зависит от Вашингтона.

Об этом заявил в интервью РИА Новости и. о​​​. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

Он напомнил, что закрытие генконсульства в 2021 году было инициативой американской стороны. Дипломат отметил, что решение было принято Вашингтоном в том числе из финансовых соображений из-за высокой стоимости содержания консульства.

Юридические запреты и препятствия для возобновления работы генконсульства отсутствуют. Более того, на сайте посольства США в России консульство во Владивостоке, как и в Екатеринбурге, до сих пор числится не закрытым, а "приостановленным". Что касается реализации этой потенциальной возможности, то здесь слово остается исключительно за американской стороной сказал Волосастов

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская сторона пока не проявляет никакой реакции по вопросу конфискованной в США российской дипломатической собственности.

В мае заместитель главы МИД Сергей Рябков сообщил, что тема возвращения дипломатической собственности поднималась на переговорах еще в 2025 году, однако каждый раз США заводят переговоры по данному вопросу в тупик.