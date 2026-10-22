Путин отметил эффективную работу Трутнева и Кожемяко на Дальнем Востоке

Путин оценил работу Трутнева и Кожемяко на Дальнем Востоке Путин отметил эффективную работу Трутнева и Кожемяко на Дальнем Востоке

Москва22 окт Вести.Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу бывшего вице-премьера - полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и экс-губернатора Приморского края Олега Кожемяко на Дальнем Востоке. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил занять должность врио губернатора Приморья.

За последние годы действительно кое-что удалось сделать. И люди эффективные работали там: Юрий Петрович Трутнев и сейчас про губернатора Олега Николаевича Кожемяко тоже сказали - они действительно поработали сказал глава государства

По словам Путина, Трутнев и Кожемяко продолжат выполнять работу по этим направлениям.

Российский лидер добавил, что сделать еще предстоит много на Дальнем Востоке.

Ранее Путин подписал указ, которым назначил Шестакова врио губернатора Приморского края. До этого Приморьем руководил Олег Кожемяко. 22 октября глава государства назначил его на пост вице-премьера - полноправного представителя президента России в ДФО.