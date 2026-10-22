Шестаков пообещал поднять Приморье на новые высоты Шестаков пообещал направить все силы на развитие Приморского края

Москва22 окт Вести.Врио губернатора Приморского края Константин Шестаков пообещал президенту России Владимиру Путину, что на новом посту приложит все свои силы, чтобы поднять регион на новые высоты.

Также Шестаков поблагодарил президента за возможность возглавить регион и назвал ее счастьем.

Я обязуюсь, что все свои силы, знания и навыки направлю на то, чтобы Приморье вышло на новые высоты. Мне кажется, что за это время мы создали очень хороший фундамент сказал Шестаков главе государства

Ранее Владимир Путин предложил Константину Шестакову, ранее занимавшему пост мэра Владивостока, стать врио губернатора Приморского края, на что тот согласился. Шестаков отметил, что новый пост возлагает на него серьезную ответственность за то, чтобы Владивосток и все Приморье становились лучше.

В тот же день Путин подписал указ о назначении Шестакова на эту должность.