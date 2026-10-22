Москва22 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова врио губернатора Приморского края, сообщила пресс-служба Кремля. Об этом стало известно после встречи президента РВ с мэром Владивостока. Путин предложил Шестакову возглавить Приморье, тот согласился.

Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Мировая экономика", и с 2010 года занимал должность в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен врио вице-губернатора Приморского края, а 29 июля 2021 года был избран главой Владивостока.