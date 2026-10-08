В правительство Приморья назначен глава Уссурийска Евгений Корж Глава Уссурийска Евгений Корж переходит в правительство Приморья

Москва8 окт Вести.Глава Уссурийска Евгений Корж назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора – заместителя председателя правительства Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабинета министров.

Евгений Корж будет курировать вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований поясняется в канале краевого правительства

В сообщении отмечается, что Корж также будет заниматься вопросами внутренней и информационной политики, а также сферой строительства, в том числе долевого.