Москва8 октВести.Глава Уссурийска Евгений Корж назначен временно исполняющим обязанности вице-губернатора – заместителя председателя правительства Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального кабинета министров.
Евгений Корж будет курировать вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образованийпоясняется в канале краевого правительства
В сообщении отмечается, что Корж также будет заниматься вопросами внутренней и информационной политики, а также сферой строительства, в том числе долевого.