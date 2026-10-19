Москва19 октВести.Бывший глава города Спасск-Дальний Приморского края Олег Митрофанов назначен врио министра регионального ЖКХ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.
Врио министра ЖКХ в правительстве Приморского края назначен Олег Митрофановнаписано в сообщении
На этой должности он сменил Алексея Першина, который, в свою очередь, переходит на должность директора представительства Приморья при правительстве РФ в Москве.
Основным направлением работы Митрофанова станет сохранение доступности коммунальных услуг, модернизация инженерных сетей и благоустройство с капитальным ремонтом жилья.