Москва19 окт Вести.Бывший глава города Спасск-Дальний Приморского края Олег Митрофанов назначен врио министра регионального ЖКХ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

Врио министра ЖКХ в правительстве Приморского края назначен Олег Митрофанов написано в сообщении

На этой должности он сменил Алексея Першина, который, в свою очередь, переходит на должность директора представительства Приморья при правительстве РФ в Москве.

Основным направлением работы Митрофанова станет сохранение доступности коммунальных услуг, модернизация инженерных сетей и благоустройство с капитальным ремонтом жилья.