Москва29 нояВести.На полигоне твердых бытовых отходов на Холмистой улице во Владивостоке, где 28 ноября произошло крупное возгорание, частично устранили открытое горение. Об этом сообщил министр ЖКХ Приморского края Олег Митрофанов в мессенджере MAX.
Работаем на полигоне на Холмистой… На данный момент часть открытого горения устраненанаписал Олег Митрофанов
Отмечается, что параллельно специалисты пересыпают территорию грунтом, чтобы огонь не пошел дальше. На место привлекли дополнительную технику.
Оперативный штаб следит за работой в круглосуточном режиме. Министр отметил, что держит ситуацию на личном контроле.