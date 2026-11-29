На полигоне ТБО во Владивостоке частично устранили открытое горение

На мусорном полигоне в пригороде Владивостока частично потушили открытый огонь На полигоне ТБО во Владивостоке частично устранили открытое горение

Москва29 ноя Вести.На полигоне твердых бытовых отходов на Холмистой улице во Владивостоке, где 28 ноября произошло крупное возгорание, частично устранили открытое горение. Об этом сообщил министр ЖКХ Приморского края Олег Митрофанов в мессенджере MAX.

Работаем на полигоне на Холмистой… На данный момент часть открытого горения устранена написал Олег Митрофанов

Отмечается, что параллельно специалисты пересыпают территорию грунтом, чтобы огонь не пошел дальше. На место привлекли дополнительную технику.

Оперативный штаб следит за работой в круглосуточном режиме. Министр отметил, что держит ситуацию на личном контроле.