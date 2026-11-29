Для тушения огня на полигоне ТБО во Владивостоке привлечены дополнительные силы

Во Владивостоке тушат возгорание на мусорном полигоне Для тушения огня на полигоне ТБО во Владивостоке привлечены дополнительные силы

Москва29 ноя Вести.Для ликвидации крупного возгорания на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на улице Холмистой во Владивостоке привлечена дополнительная техника. Об этом сообщил министр ЖКХ Приморского края Олег Митрофанов.

На данный момент часть открытого горения устранена. Параллельно с этим ведутся работы по пересыпке грунтом, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Привлечена дополнительная техника отметил он в своем канале на платформе MAX

Сообщение о возгорании на полигоне ТБО поступило накануне, 28 ноября. Согласно оперативным данным регионального главка МЧС России, площадь пожара составляла 1000 кв. м.