Москва29 нояВести.Для ликвидации крупного возгорания на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) на улице Холмистой во Владивостоке привлечена дополнительная техника. Об этом сообщил министр ЖКХ Приморского края Олег Митрофанов.
На данный момент часть открытого горения устранена. Параллельно с этим ведутся работы по пересыпке грунтом, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. Привлечена дополнительная техникаотметил он в своем канале на платформе MAX
Сообщение о возгорании на полигоне ТБО поступило накануне, 28 ноября. Согласно оперативным данным регионального главка МЧС России, площадь пожара составляла 1000 кв. м.