Москва10 октВести.Огнеборцы тушат пожар на полигоне ТБО в районе Махачкалы. Подробности сообщает пресс-служба Главное управление МЧС России по Республике Дагестан в MAX.
Информация о дыме на полигоне твердых бытовых отходов в службу 112 поступила в 13.06.
По уточненной информации, на месте работают специализированные службы: 14 человек личного состава и 11 единиц техникиговорится в мессенджере
Общая площадь тления - около 300 м². На текущий момент населенным пунктам и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем, отмечается в сообщении.