Пожарные ликвидируют возгорание на полигоне ТБО в Махачкале

В Махачкале тушат пожар на полигоне ТБО Пожарные ликвидируют возгорание на полигоне ТБО в Махачкале

Москва10 окт Вести.Огнеборцы тушат пожар на полигоне ТБО в районе Махачкалы. Подробности сообщает пресс-служба Главное управление МЧС России по Республике Дагестан в MAX.

Информация о дыме на полигоне твердых бытовых отходов в службу 112 поступила в 13.06.

По уточненной информации, на месте работают специализированные службы: 14 человек личного состава и 11 единиц техники говорится в мессенджере

Общая площадь тления - около 300 м². На текущий момент населенным пунктам и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем, отмечается в сообщении.