В Ростовской области полигон ТБО горит на площади 300 кв. м

Полигон с отходами загорелся в Ростовской области В Ростовской области полигон ТБО горит на площади 300 кв. м

Москва16 авг Вести.олигон твердых бытовых отходов горит на площади 300 квадратных метров в Ростовской области, на месте работает специализированная техника, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Возгорание произошло на свалке в районе шахты имени Красина в городе Шахты.

На месте работает 9 единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и 6 самосвалов. Дополнительно привлечено два пожарных расчета для ликвидации открытого горения написала Пшеничная

Она добавила, что проводятся работы по проливке и пересыпке очага инертными материалами.

При этом тушение пожара осложняется рельефом. При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей. Все работы планируется завершить 21 августа.