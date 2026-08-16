Москва16 авгВести.олигон твердых бытовых отходов горит на площади 300 квадратных метров в Ростовской области, на месте работает специализированная техника, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Возгорание произошло на свалке в районе шахты имени Красина в городе Шахты.
На месте работает 9 единиц специализированной техники: бульдозер, экскаватор, погрузчик и 6 самосвалов. Дополнительно привлечено два пожарных расчета для ликвидации открытого горениянаписала Пшеничная
Она добавила, что проводятся работы по проливке и пересыпке очага инертными материалами.
При этом тушение пожара осложняется рельефом. При необходимости будет организована прокладка временных подъездных путей. Все работы планируется завершить 21 августа.