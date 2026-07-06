Мэр Элисты Лиджиков: угрозы задымления города от полигона ТКО нет

Пожар возник на полигоне ТКО в Элисте Мэр Элисты Лиджиков: угрозы задымления города от полигона ТКО нет

Москва6 июл Вести.В столице Республики Калмыкия загорелся полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил мэр города Алдар Лиджиков в Telegram-канале.

Сегодня в районе 18.00 мск произошло возгорание нашего полигона [ТКО]. Сейчас принимаются все меры по ликвидации пожара всеми городскими подведомственными учреждениями, также министерством чрезвычайных ситуаций отметил глава города

Он также уточнил, что предпринимаются меры по локализации открытых очагов воспламенения, включая мобилизацию частной спецтехники и посменные дежурства.

Угроза попадания задымления на территорию города отсутствует, добавил Лиджиков.