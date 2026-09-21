Устанавливаются причины крупного пожара на мусоросортировочной станции в Щелково

Устанавливаются причины крупного пожара в промзоне в Щелково Устанавливаются причины крупного пожара на мусоросортировочной станции в Щелково

Москва21 сен Вести.Щелковская городская прокуратура контролирует установление причин возгорания на территории мусоросортировочной станции. Об этом сообщило ведомство в своем канале в мессенджере МАХ.

Щелковская городская прокуратура после его ликвидации проконтролирует установление причин возгорания, а также ход и результаты процессуальной проверки говорится в публикации

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 13.55 мск. Мусор горит на площади около 5 тыс. кв. м частично на открытой площадке, частично — в здании.