До 7000 кв. м выросла площадь пожара на мусоросортировочной станции в Щелково

Площадь пожара в промзоне в Щелково увеличилась до 7 тыс. "квадратов" До 7000 кв. м выросла площадь пожара на мусоросортировочной станции в Щелково

Москва21 сен Вести.Площадь пожара на мусоросортировочной станции в подмосковном Щелково увеличилась до 7 тыс. "квадратов". Об этом сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

Площадь пожара … увеличилась до 7 тыс. кв. м. К тушению привлекаются 90 человек и 34 единицы техники … Задействована тяжелая техника говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Мособлмониторинг произвел замеры воздуха на наличие вредных веществ с 5 стационарных станций — предельно допустимые концентрации не превышены.

Пожар произошел днем 21 сентября на ул.Заречная, 146, к.1. Мусор горит частично на открытой площадке, частично — в здании. Прокуратура контролирует установление причин произошедшего.