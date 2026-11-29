Прокуратура организовала проверку по факту пожара на мусорном полигоне в Якутске

По факту крупного пожара на мусорном полигоне в Якутске организована проверка Прокуратура организовала проверку по факту пожара на мусорном полигоне в Якутске

Москва29 ноя Вести.Прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара на территории полигона твердых коммунальных отходов в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проведен осмотр территории, дана оценка ситуации, связанной с распространением продуктов горения. По факту возгорания организована проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, охране окружающей среды говорится в канале ведомства на платформе MAX

Согласно данным администрации Якутска, возгорание на полигоне началось 27 ноября около 22 часов.

Как установлено, эксплуатирующая организация попыталась ликвидировать очаг собственными силами, не уведомив об этом единую диспетчерскую службу Окружной администрации и руководство города. В результате время было упущено, пожар распространился на значительную площадь уточняется на сайте мэрии

Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила порядка 2 тыс. кв. м.