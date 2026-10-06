В Нарьян-Маре проверят качество воздуха в районе горящего мусорного полигона В Нарьян-Маре проверят качество воздуха из-за крупного пожара на полигоне ТБО

Москва6 окт Вести.Специалисты возьмут пробы для проверки качества воздуха в Нарьян-Маре, где несколько дней горит полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщила глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

С воскресенья на полигоне ТБО продолжается пожар… Департамент природных ресурсов должен решить вопрос по привлечению специализированной лаборатории для отбора и исследования проб атмосферного воздуха, а также проведения газогеохимии и определения количественных параметров эмиссии свалочного газа с поверхности свалки. По имеющейся информации, угрозы для здоровья жителей сейчас нет написала Гехт в мессенджере МАХ

Она также указала на необходимость постоянного мониторинга содержания вредных веществ в воздухе, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать на какие-либо изменения.

По состоянию на 11.44 6 октября, вторника, площадь пожара на полигоне достигла 1,5 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 10 специалистов с использованием 4 единиц техники. Информации о пострадавших нет.