Пожар на полигоне ТБО ликвидируют в Нарьян‑Маре

В Нарьян-Маре тушат возгорание на полигоне ТБО Пожар на полигоне ТБО ликвидируют в Нарьян‑Маре

Москва6 окт Вести.Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов ликвидируют в Нарьян-Маре, сообщила пресс-служба Департамента общественной безопасности Ненецкого автономного округа в мессенджере МАХ.

Сегодня пожарным дважды пришлось отправляться на борьбу с очагами. Для оценки обстановки на место выехал заместитель главы региона Сергей Михайлов, курирующий Департамент общественной безопасности. На полигоне продолжают работать пожарные подразделения отметили в пресс-службе

Утром 6 октября планируется провести совещание для координации действий по тушению. Синоптики прогнозируют усиление ветра в ближайшее время, поэтому жители города могут почувствовать запах гари.