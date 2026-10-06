Москва6 октВести.Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов ликвидируют в Нарьян-Маре, сообщила пресс-служба Департамента общественной безопасности Ненецкого автономного округа в мессенджере МАХ.
Сегодня пожарным дважды пришлось отправляться на борьбу с очагами. Для оценки обстановки на место выехал заместитель главы региона Сергей Михайлов, курирующий Департамент общественной безопасности. На полигоне продолжают работать пожарные подразделенияотметили в пресс-службе
Утром 6 октября планируется провести совещание для координации действий по тушению. Синоптики прогнозируют усиление ветра в ближайшее время, поэтому жители города могут почувствовать запах гари.