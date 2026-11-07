В Ростове проверили качество воздуха из-за пожара на складе масел Превышений вредных веществ в воздухе Ростова из-за пожара не зафиксировано

Москва7 ноя Вести.Роспотребнадзор не выявил превышений вредных веществ в воздухе Ростова-на-Дону из-за пожара на складе масел и полимеров. Об этом сообщили в администрации города.

При пожаре склада на Туполева, по данным регионального управления Роспотребнадзора, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано сказано в сообщении

Пожар в Ростове-на-Дону начался рано утром 7 ноября. По последним данным, пожар локализован на площади 8 тысяч квадратных метров. На месте работают 85 человек личного состава и 26 единиц техники.