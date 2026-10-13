Качество воздуха в районе пожара в Аксае проверят специалисты Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора возьмут пробы воздуха в районе пожара в Аксае Качество воздуха в районе пожара в Аксае проверят специалисты Роспотребнадзора

Москва13 окт Вести.К месту пожара в городе Аксай Ростовской области, где на территории завода "Аксайкардандеталь" полыхает склад, выехали сотрудники Роспотребнадзора, которые возьмут пробы воздуха, сообщил глава районной администрации Константин Доморовский.

К месту пожара выехала группа представителей Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах для взятия проб воздуха написал он в мессенджере MAX

По состоянию на 17.30 13 октября, площадь возгорания составляет 9000 квадратных метров, пожару присвоен повышенный, третий ранг.

Сотрудники предприятия оперативно покинули территорию складов, угрозы их жизни нет, заверил Доморовский.

Здание и территория завода обесточены и отключены от газоснабжения. Близлежащие улицы перекрыты, на них временно отключено водоснабжение, для того чтобы подавать воду на тушение огня. Глава районной администрации попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием.