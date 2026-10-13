Москва13 октВести.В городе Аксай Ростовской области возник крупный пожар, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
В 16.10 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании складского помещения с пластиковой продукцией на улице Гагаринаговорится в публикации
Персонал эвакуирован. Информации о пострадавших не поступало.
По данным управления, огонь уже распространился по площади в 9000 квадратных метров, пожару присвоен ранг 3. Быстрому распространению огня и дыма способствуют сильные порывы ветра.
На месте происшествия работают более 100 специалистов МЧС и 36 единиц техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.