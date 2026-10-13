Сотрудники МЧС тушат склад в Аксае, огонь распространился на 9000 "квадратов"

В Аксае горит склад с пластиком на площади 9000 квадратных метров Сотрудники МЧС тушат склад в Аксае, огонь распространился на 9000 "квадратов"

Москва13 окт Вести.В городе Аксай Ростовской области возник крупный пожар, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

В 16.10 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании складского помещения с пластиковой продукцией на улице Гагарина говорится в публикации

Персонал эвакуирован. Информации о пострадавших не поступало.

По данным управления, огонь уже распространился по площади в 9000 квадратных метров, пожару присвоен ранг 3. Быстрому распространению огня и дыма способствуют сильные порывы ветра.

На месте происшествия работают более 100 специалистов МЧС и 36 единиц техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка.