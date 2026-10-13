Опубликованы кадры с места тушения пожара на складе в Аксае

В Сети появились кадры тушения крупного пожара на складе в Аксае Опубликованы кадры с места тушения пожара на складе в Аксае

Москва13 окт Вести.В Сети появились кадры с места тушения крупного пожара на складе в городе Аксае Ростовской области. К ликвидации возгорания привлечены дополнительные ресурсы. На месте работают 121 специалист и 45 единиц спецтехники. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

На месте пожара в Аксае увеличены силы и средства. К тушению привлечен 121 человек, 45 единиц техники говорится в публикации

Как сообщалось ранее, крупный пожар вспыхнул на территории завода "Аксайкардандеталь" в Аксае - возгорание возникло в одном из складских помещений. Пожару присвоен повышенный третий ранг, предварительная площадь возгорания составляет 9 тысяч "квадратов".

Стремительному распространению пламени и дыма способствуют мощные порывы ветра. Кроме того, работу сотрудников МЧС затрудняет высокая пожарная нагрузка.

Для безопасности работ здание и территория предприятия обесточены и отключены от газоснабжения. Из-за пожара перекрыт проспект Ленина на участке от улицы Гагарина до улицы Суворова. На прилегающих улицах временно отключено водоснабжение - воду направляют на тушение. К месту пожара выехали специалисты Роспотребнадзора для взятия проб воздуха.