Сотрудники предприятия в Аксае успели покинуть горящие склады Персонал горящего склада в Аксае эвакуировался, угрозы жизни нет

Москва13 окт Вести.Работники завода "Аксайкардандеталь" в городе Аксае Ростовской области, где огонь охватил 9 тысяч квадратных метров, успели выйти с территории. Об этом сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский в мессенджере MAX.

Сотрудники предприятия оперативно покинули территорию складов, угрозы их жизни нет написал Константин Доморовский

Глава администрации отметил, что ради безопасности тушения здание и территория АО "Аксайкардандеталь" обесточены и отключены от газа. Возгорание на складах завода по выпуску пластиковых изделий началось 13 октября. К вечеру площадь пожара выросла до 9 тысяч "квадратов", ему присвоили повышенный третий ранг.

Чтобы подавать воду на тушение, на улицах рядом с горящим складом временно приостановили водоснабжение. Жителей попросили отнестись к этому с пониманием.

Кроме того, из-за пожара перекрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина на отрезке от улицы Гагарина до улицы Суворова, добавил Доморовский.