В Аксае на улицах рядом с горящим складом отключили водоснабжение

В Аксае из-за пожара на складе отключили воду на соседних улицах В Аксае на улицах рядом с горящим складом отключили водоснабжение

Москва13 окт Вести.В городе Аксае Ростовской области жители улиц, расположенных рядом с горящим складом, остались без воды - подачу временно приостановили. Об этом сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский в мессенджере MAX.

Крупное возгорание произошло на заводе "Аксайкардандеталь" в Аксае. Огонь вспыхнул в одном из складских помещений. В данный момент все силы направлены на тушение пламени. К работам привлечены сотрудники шести пожарно-спасательных частей. Также на место ЧП направлены автомобили-водовозы.

Для обеспечения подачи воды на тушение пожара временно отключено водоснабжение на прилегающих улицах. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманием написал Константин Доморовский

В 16.48 пожару был присвоен повышенный третий ранг. По данным на 17.30, предварительная площадь возгорания составила 9 тысяч квадратных метров.

Для безопасности тушения здание и территория АО "Аксайкардандеталь" обесточены и отключены от газа.

Работники предприятия своевременно покинули склады, их жизни ничего не угрожает.

Из-за пожара перекрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина на отрезке от улицы Гагарина до улицы Суворова. Водителям рекомендуют искать пути объезда.

На место пожара выехали сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - специалисты возьмут пробы воздуха.