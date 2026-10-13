Москва13 октВести.В городе Аксае Ростовской области жители улиц, расположенных рядом с горящим складом, остались без воды - подачу временно приостановили. Об этом сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский в мессенджере MAX.
Крупное возгорание произошло на заводе "Аксайкардандеталь" в Аксае. Огонь вспыхнул в одном из складских помещений. В данный момент все силы направлены на тушение пламени. К работам привлечены сотрудники шести пожарно-спасательных частей. Также на место ЧП направлены автомобили-водовозы.
Для обеспечения подачи воды на тушение пожара временно отключено водоснабжение на прилегающих улицах. Прошу жителей отнестись к ситуации с пониманиемнаписал Константин Доморовский
В 16.48 пожару был присвоен повышенный третий ранг. По данным на 17.30, предварительная площадь возгорания составила 9 тысяч квадратных метров.
Для безопасности тушения здание и территория АО "Аксайкардандеталь" обесточены и отключены от газа.
Работники предприятия своевременно покинули склады, их жизни ничего не угрожает.
Из-за пожара перекрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина на отрезке от улицы Гагарина до улицы Суворова. Водителям рекомендуют искать пути объезда.
На место пожара выехали сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ростовской области - специалисты возьмут пробы воздуха.