Вредные вещества обнаружены в воздухе от пожара на складах в ростовском Аксае

Специалисты выявили вредные вещества в районе пожара на складах в Аксае Вредные вещества обнаружены в воздухе от пожара на складах в ростовском Аксае

Москва14 окт Вести.Пробы воздуха в районе пожара на территории складов пластиковых изделий АО "Аксайкардандеталь" в Аксае Ростовской области показали превышение допустимой концентрации взвешенных веществ и сажи, сообщается в MAX-канале администрации района.

В связи с обнаружением в воздухе на территории жилой застройки в городе Аксай превышений предельно допустимых концентраций взвешенных веществ и сажи (...) рекомендуют соблюдать профилактические мероприятия говорится в сообщении

Жителям рекомендуется не открывать окна, избегать длительного нахождения на воздухе, использовать системы очистки воздуха.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 9 тысяч квадратных метров, пожару присвоен ранг 3. На месте происшествия работали более 100 специалистов МЧС и 36 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.