МЧС: пожар на заводе "Аксайкардандеталь" локализован на площади 9 000 кв. м

Пожар на складе в Аксае локализовали на площади 9 тысяч квадратных метров МЧС: пожар на заводе "Аксайкардандеталь" локализован на площади 9 000 кв. м

Москва13 окт Вести.Огнеборцы локализовали пожар на складе в городе Аксае Ростовской области. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что возгорание удалось локализовать на площади 9 тысяч "квадратов" в 20.26.

В 20.26 пожар локализован на площади 9 000 квадратных метров говорится в публикации

Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на территории завода "Аксайкардандеталь" в Аксае - огонь охватил одно из складских помещений. Пожару присвоили повышенный третий ранг. К тушению привлечены 121 человек личного состава и 45 единиц спецтехники.