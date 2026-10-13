Москва13 октВести.Огнеборцы локализовали пожар на складе в городе Аксае Ростовской области. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Отмечается, что возгорание удалось локализовать на площади 9 тысяч "квадратов" в 20.26.
В 20.26 пожар локализован на площади 9 000 квадратных метровговорится в публикации
Ранее сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на территории завода "Аксайкардандеталь" в Аксае - огонь охватил одно из складских помещений. Пожару присвоили повышенный третий ранг. К тушению привлечены 121 человек личного состава и 45 единиц спецтехники.