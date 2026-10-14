Москва14 октВести.Открытое горение ликвидировано на складе в Аксае, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Информации о наличии пострадавших не поступало.
07.42 ликвидация открытого горенияговорится в заявлении ведомства в MAX
Пожар в складском помещении с пластиковой продукцией на улице Гагарина в Аксае вспыхнул днем во вторник, 13 октября. Огонь локализовали на площади около 9000 квадратных метров.
В работах на месте ЧП участвовали более 120 человек. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сильными порывами ветра.