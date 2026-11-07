Москва7 нояВести.Открытое горение на складе масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону удалось ликвидировать на площади в 8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел на складе для хранения масел и полимерных материалов. Площадь пожара 8 тыс. квадратных метров… 20.56 ликвидировано открытое горениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возгорание началось рано утром 7 ноября, в субботу. К ликвидации привлечены 85 специалистов с применением 26 единиц техники. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.