Москва7 нояВести.Площадь пожара на складе для хранения масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону достигла 8 тысяч квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на складе с пиломатериалами по адресу: улица Туполева, 16А.
Площадь пожара – 8 тысяч квадратных метров… По уточненной информации, пожар произошел на складе для хранения масел и полимерных материаловпояснили в пресс-службе
Там также заявили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри здания.