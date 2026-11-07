МЧС: склад масел и полимеров горит в Ростове-на-Дону на 8 тысячах кв. м

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону составляет 8 тысяч кв. м МЧС: склад масел и полимеров горит в Ростове-на-Дону на 8 тысячах кв. м

Москва7 ноя Вести.Площадь пожара на складе для хранения масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону достигла 8 тысяч квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании на складе с пиломатериалами по адресу: улица Туполева, 16А.

Площадь пожара – 8 тысяч квадратных метров… По уточненной информации, пожар произошел на складе для хранения масел и полимерных материалов пояснили в пресс-службе

Там также заявили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой внутри здания.