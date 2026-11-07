Снята угроза распространения огня со склада в Ростове-на-Дону на соседние здания Пожарные не допустили распространения огня со склада в Ростове-на-Дону

Москва7 ноя Вести.Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня с горящего склада на соседние здания в Ростове-на-Дону, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения. Угроза снята. Тушение продолжается написали в пресс-службе

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на складе в доме 16А по улице Туполева. По информации МЧС, там расположен склад для хранения масел и полимерных материалов. В ликвидации возгорания участвуют более 60 человек и 23 единицы техники. В 06.17 пожар был локализован на 8 тыс. кв. м.