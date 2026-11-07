МЧС: возгорание на складе в Ростове-на-Дону локализовано на 8 тысячах кв. м

Локализован пожар на складе в Ростове-на-Дону МЧС: возгорание на складе в Ростове-на-Дону локализовано на 8 тысячах кв. м

Москва7 ноя Вести.Возгорание на складе масел и полимерных материалов локализовано на площади 8 тыс. кв. м, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В 06.17 пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 8 тыс. кв. м отметили в пресс-службе

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на складе в доме 16А по улице Туполева. По информации МЧС, там расположен склад для хранения масел и полимерных материалов. В ликвидации возгорания участвуют более 60 человек и 23 единицы техники.

В ведомстве также предупреждали об угрозе распространения огня на соседние дома.