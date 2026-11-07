Москва7 нояВести.Возгорание на складе масел и полимерных материалов локализовано на площади 8 тыс. кв. м, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В 06.17 пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 8 тыс. кв. мотметили в пресс-службе
Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул на складе в доме 16А по улице Туполева. По информации МЧС, там расположен склад для хранения масел и полимерных материалов. В ликвидации возгорания участвуют более 60 человек и 23 единицы техники.
В ведомстве также предупреждали об угрозе распространения огня на соседние дома.