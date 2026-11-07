Москва7 нояВести.МЧС опубликовало видео горящего склада масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном управлении ведомства.
Ранее сообщалось, что огонь локализован на площади 8 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 116 человек и 47 единиц техники.
Отмечается, что на место пожара прибыла лаборатория Роспотребнадзора, которая замерит уровень превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, образовавшихся в процессе горения.