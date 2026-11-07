МЧС показало видео с места пожара на складе масел и полимеров в Ростове

Появились кадры тушения сильного пожара на складе масел в Ростове МЧС показало видео с места пожара на складе масел и полимеров в Ростове

Москва7 ноя Вести.МЧС опубликовало видео горящего склада масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров, сообщили в региональном управлении ведомства.

Ранее сообщалось, что огонь локализован на площади 8 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 116 человек и 47 единиц техники.

Отмечается, что на место пожара прибыла лаборатория Роспотребнадзора, которая замерит уровень превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, образовавшихся в процессе горения.