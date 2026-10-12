Москва12 октВести.Роспотребнадзор по Ростовской области не выявил превышений вредных веществ в атмосферном воздухе Ростова-на-Дону после пожара в промышленной зоне. Об этом ведомство сообщило в Telegram.
10 и 11 октября специалисты брали пробы воздуха на территории жилой застройки - искали взвешенные вещества и продукты горения нефтепродуктов.
Исследования показали, что концентрация приоритетных химических веществ в воздухе не выходит за пределы гигиенических нормативов.
По результатам исследований содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе не превышает гигиенические нормативыговорится в публикации
Ведомство продолжает следить за ситуацией.