Превышений вредных веществ в воздухе Ростова после пожара не зафиксировано

После пожара в промзоне Ростова превышения вредных веществ в воздухе нет Превышений вредных веществ в воздухе Ростова после пожара не зафиксировано

Москва12 окт Вести.Роспотребнадзор по Ростовской области не выявил превышений вредных веществ в атмосферном воздухе Ростова-на-Дону после пожара в промышленной зоне. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

10 и 11 октября специалисты брали пробы воздуха на территории жилой застройки - искали взвешенные вещества и продукты горения нефтепродуктов.

Исследования показали, что концентрация приоритетных химических веществ в воздухе не выходит за пределы гигиенических нормативов.

По результатам исследований содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе не превышает гигиенические нормативы говорится в публикации

Ведомство продолжает следить за ситуацией.