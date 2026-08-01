В Нижнекамске не фиксируют загрязнение воздуха после пожара на заводе

После пожара на "Нижнекамскнефтехиме" качество воздуха не ухудшилось В Нижнекамске не фиксируют загрязнение воздуха после пожара на заводе

Москва1 авг Вести.После пожара на территории "Нижнекамскнефтехима" в Нижнекамске не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщается в Telegram-канале компании СИБУР.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, по результатам мониторинга за 31 июля 2026 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Все показатели в норме говорится в сообщении

Кроме того, анализ проб по основным веществам (бензол, диоксид азота, сероводород и др.) соответствует установленным нормативам. Экологическая обстановка оценивается как стабильная. В компании уточнили, что мониторинг ведется круглосуточно.

Ранее сообщалось, что вечером, 31 июля, на территории "Нижнекамскнефтехима" вспыхнул пожар, который позже был потушен.