В Армянске после аварии на химзаводе загрязнений воздуха не было выявлено

Власти Армянска: загрязнений воздуха после аварии на химзаводе не выявлено В Армянске после аварии на химзаводе загрязнений воздуха не было выявлено

Москва14 июн Вести.Исследования проб воздуха в городе Армянск (север Крыма), где расположен химзавод "Титановые Инвестиции", не обнаружили вредных примесей по пяти ключевым показателям. Об этом сообщил глава местной администрации Василий Телиженко.

В своем аккаунте во "ВКонтакте" чиновник опубликовал протоколы исследований Центра гигиены и эпидемиологии. Пробы воздуха отбирались 13 июня несколько раз в течение дня. Согласно документам, содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, аммиака и пыли не превышает допустимых нормативов.

Ранее Телиженко информировал об аварии на предприятии и ее устранении, подчеркнув, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ нет.