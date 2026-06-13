Москва13 июнВести.Авария произошла на химическом заводе "Титановые Инвестиции" возле Армянска на севере Крыма, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.
Нахожусь на заводе "Титановые Инвестиции", на месте устранения аварийной ситуациинаписал он
По словам градоначальника, в устранении аварийной ситуации задействованы все службы.
Он уточнил, что на предприятии есть химические лаборатории, но превышения нормы концентрации веществ в воздухе не зафиксировано.
Телиженко призвал горожан соблюдать спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.
Во вторник, 9 июня, произошел пожар в производственном ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Там проводились работы по производству и продаже химпродуктов, и именно взрыв химического вещества привел к пожару. Погибли три человека.