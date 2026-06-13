В Крыму произошла авария на химзаводе "Титановые Инвестиции"

На химзаводе "Титановые инвестиции" в Армянске произошла авария В Крыму произошла авария на химзаводе "Титановые Инвестиции"

Москва13 июн Вести.Авария произошла на химическом заводе "Титановые Инвестиции" возле Армянска на севере Крыма, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в своем Telegram-канале.

Нахожусь на заводе "Титановые Инвестиции", на месте устранения аварийной ситуации написал он

По словам градоначальника, в устранении аварийной ситуации задействованы все службы.

Он уточнил, что на предприятии есть химические лаборатории, но превышения нормы концентрации веществ в воздухе не зафиксировано.

Телиженко призвал горожан соблюдать спокойствие и доверять информации только из проверенных источников.

Во вторник, 9 июня, произошел пожар в производственном ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Там проводились работы по производству и продаже химпродуктов, и именно взрыв химического вещества привел к пожару. Погибли три человека.