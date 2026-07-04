Москва4 июлВести.В воздухе Томска не превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ в связи с произошедшим ранее тлением местного полигона. Об этом сообщает МЧС Томской области.
В связи с обращениями жителей были проведены замеры ПДК вредных веществ в воздухе населенных мест.
Установлено: ПДК вредных веществ в воздухе не превышенонаписано в заявлении министерства в MAX
Ранее сообщалось, что на полигоне твердых коммунальных отходов в Томске произошло задымление. В городе установился неприятный запах.
Внимание при проверке воздуха уделялось близлежащим населенным пунктам.