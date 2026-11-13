Москва13 нояВести.Роспотребнадзор по Волгоградской области не нашел загрязнений воздуха после пожара на предприятии в Волгограде. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Превышения ПДК по всем исследованным веществам на территории жилой застройки Красноармейского района Волгограда не выявлено. Радиационная обстановка на исследуемой территории удовлетворительная, превышений естественного гамма-фона не зафиксированоговорится в сообщении
Ранее сообщалось о намерении Роспотребнадзора провести проверку качества воздуха.
Пожар на предприятии в южной промзоне Волгограда начался после атаки украинских БПЛА. Никто из людей не пострадал, повреждений жилых объектов не зафиксировано.