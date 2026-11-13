На предприятии в Волгограде не нашли загрязнений воздуха после пожара

В Волгограде проверили качество воздуха после пожара на предприятии На предприятии в Волгограде не нашли загрязнений воздуха после пожара

Москва13 ноя Вести.Роспотребнадзор по Волгоградской области не нашел загрязнений воздуха после пожара на предприятии в Волгограде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Превышения ПДК по всем исследованным веществам на территории жилой застройки Красноармейского района Волгограда не выявлено. Радиационная обстановка на исследуемой территории удовлетворительная, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано говорится в сообщении

Ранее сообщалось о намерении Роспотребнадзора провести проверку качества воздуха.

Пожар на предприятии в южной промзоне Волгограда начался после атаки украинских БПЛА. Никто из людей не пострадал, повреждений жилых объектов не зафиксировано.