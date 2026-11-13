Москва13 нояВести.Силы противовоздушной обороны России отразили ночную массированную атаку вражеских беспилотников на объекты Волгоградской области. Пострадавших нет, сообщили в администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Повреждений жилых объектов не зафиксировано.
В результате падения обломков БПЛА зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда, а также на прилегающей территории. На месте работают оперативные службыотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Волгограда.