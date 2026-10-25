Показатели загрязнения в воздухе Омска не превышены после атаки БПЛА на промузел

В Омске не зафиксировано превышения нормы загрязнения воздуха после атаки БПЛА Показатели загрязнения в воздухе Омска не превышены после атаки БПЛА на промузел

Москва25 окт Вести.В атмосфере Омска не было зафиксировано превышения критических показателей загрязнения после удара БПЛА на промышленный узел города. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство приводит слова министра природных ресурсов и экологии Омской области Евгения Ковтуна.

В зонах вчерашней атаки был проведен анализ качества воздуха. Критических значений не обнаружено заявил он

На этом мониторинг состояния воздуха не завершен. Его будут продолжать.

Ранее губернатор Омской области Витай Хоценко сообщал, что БПЛА нанесли удар по северному промышленному узлу, а также логистическому центру маркетплейса Ozon.

В результате атаки пострадали трое, угрозы их жизни нет.