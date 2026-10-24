В Омске проверят качество воздуха после атаки БПЛА

Качество воздуха проверят в Омске после беспилотной атаки В Омске проверят качество воздуха после атаки БПЛА

Москва24 окт Вести.В Омске проверят качество воздуха после атаки украинских беспилотников на логистический центр и северный промузел, сообщает ГТРК "Омск".

Соответствующее поручение дал губернатор Виталий Хоценко.

В соцсетях стала появляться информация о химическом запахе на улицах после беспилотной атаки на регион. Глава региона Виталий Хоценко поручил провести проверку воздуха посредством мобильной лаборатории говорится в сообщении

Украинские беспилотники атаковали Омскую область вечером 24 октября. В частности, удару подвергся северный промышленный узел и логистический центр Ozon, в котором возник пожар. В результате произошедшего никто не пострадал.