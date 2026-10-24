Логистический центр Ozon попал под удар БПЛА в Омске БПЛА атаковали логистический центр Ozon в Омске

Москва24 окт Вести.Логистический центр Ozon был атакован украинскими беспилотниками в Омске, никто из работников не пострадал. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Об атаке на центр также сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Сегодня под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Омске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы сказано в сообщении

Отмечается, что товары, размещенные на складе, уже скрыты с витрины маркетплейса. Заказы, которые не смогут доставить с других объектов, будут отменены. Также в логистический центр временно не принимаются поставки от продавцов, а те, что были на пути, уже перенаправляются на склады.

Логистические маршруты с пострадавшего комплекса также перераспределяются между другими логистическими центрами, добавили в компании.