Москва18 октВести.Ночью в воскресенье, 18 октября, в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург получил повреждения один из логистических центов Ozon, сообщили в пресс-службе компании.
Работники были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.
Возникло возгорание, на месте работают экстренные службыговорится в заявлении
Уточняется, что товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Также в Ozon подчеркнули, что в атакованном комплексе не принимались поставки от продавцов, он выполняет другие функции.