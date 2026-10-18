Под атакой БПЛА оказался логистический центр Ozon в Санкт-Петербурге Логистический центр Ozon атакован БПЛА в Санкт-Петербурге, возник пожар

Москва18 окт Вести.Ночью в воскресенье, 18 октября, в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург получил повреждения один из логистических центов Ozon, сообщили в пресс-службе компании.

Работники были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы говорится в заявлении

Уточняется, что товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Также в Ozon подчеркнули, что в атакованном комплексе не принимались поставки от продавцов, он выполняет другие функции.