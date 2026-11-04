Логистический центр Ozon в Адыгейске попал под удар БПЛА Украинские беспилотники атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске

Москва4 ноя Вести.Ночью 4 ноября логистический центр Ozon в Адыгейске был атакован украинскими беспилотниками, в результате произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Адыгейске. Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно никто не пострадал отметила пресс-служба компании в мессенджере МАХ

В настоящее время на месте происшествия работаю экстренные службы.

Как уточняется, товары, размещенные на складе, будут скрыты с витрины маркетплейса. Заказы, которые не смогут доставить с других объектов, будут отменены.