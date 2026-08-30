В Белгороде из-за атаки БПЛА есть пострадавшие в сортировочном центре Ozon

Ozon: есть пострадавшие в сортировочном центре в Белгороде после атаки БПЛА В Белгороде из-за атаки БПЛА есть пострадавшие в сортировочном центре Ozon

Москва30 авг Вести.В результате атаки на сортировочный центр Ozon и хаб доставки в Белгороде, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Ozon.

Под атаку попал наш сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие говорится в сообщении

На сортировочном центре после атаки начался пожар, который был локализован. На месте продолжают работать экстренные службы.

В компании сообщили, что временно не осуществятся прием и доставка заказов и товаров от продавцов в Белгороде и области. Сейчас идет перестройка логистических маршрутов, после чего доставка и прием товаров будут возобновлены.